Машины могли загореться: появились фото с места ДТП на балтийском шоссе, где фура столкнулась с двумя легковушками

«Сегодня днем пожарные реагировали на ДТП, которое произошло на 29 километре автодороги Калининград — Балтийск у посёлка Приморск. Большегруз столкнулся сразу с двумя легковыми автомобилями. Прибыв на место происшествия, сотрудники чрезвычайного ведомства во избежание возгораний отключили аккумуляторные батареи пострадавших в аварии автомобилей», — рассказали в ведомстве.