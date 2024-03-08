Человек погиб в пожаре на Дунайском проспекте в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 8 марта произошел пожар. Там загорелась трехкомнатная квартира в доме 40к1 на Дунайском проспекте. Огонь охватил 13 квадратных метров. И хотя пожарные довольно быстро справились с возгоранием, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:11. Ликвидировали возгорание к 16:50. К тушению от МЧС привлекалось четыре пожарные машины и 20 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.
Возраст и пол погибшего, не уточняются. От чего возник пожар, также неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.
Ранее SPB.KP.RU писал, что мужчина погиб в пожаре на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Оказалось, что под ним загорелось постельное белье.