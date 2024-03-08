В многоэтажке Краснодара лифт с пассажиром сорвался и пролетел 3 этажа

На улице Казбекской в Краснодаре лифт с пассажиром в кабине пролет три этажа вниз. После чего человек не мог вызвать диспетчера, а мобильная связь была недоступна.
«Вчера (7 марта — прим. авт.) в Краснодаре по адресу: улица Казбекская, 17, первый подъезд, упал лифт. Пострадавший пролетел с 8-го по 5-й этаж. И только после этого управляющая кампания в срочном порядке решила осуществить ремонт», — написали жильцы дома в «Блокнот Краснодара».
При этом они отметили, что четыре месяца говорили о проблемах с лифтом, но УК на жалобы жителей многоэтажки не реагировала. После инцидента вопросом пообещали заняться.
«Уважаемые собственники! По первому подъезду сообщаю, что на грузовом лифте сработали ловители, по какой причине — будем разбираться. По канатам все в порядке, все целые», — оповестили собственников квартир в домовом чате.
Также УК сообщила, с ловителей кабину лифта снял дежурный механик, отправил лифт на первый этаж, открыл двери и освободил человека.
Напомним, ранее жителей некоторых районов города попросили реже пользоваться лифтами 7 марта.