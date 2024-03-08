8 марта , Zakon.kz , События

Пожар вспыхнул на территории канализационной насосной станции в Степногорске

8 марта в 20:56 в городе Степногорске на территории КНС-1 произошел пожар в вагончике на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.