Пожар вспыхнул на территории канализационной насосной станции в Степногорске

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, на место вызова выехали шесть спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.
«Пожар был локализован в 21:31. Жертв и пострадавших нет».
Причина пожара устанавливается.
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Согласно информации пресс-службы МЧС РК, на место вызова выехали шесть спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.
«Пожар был локализован в 21:31. Жертв и пострадавших нет».
Причина пожара устанавливается.