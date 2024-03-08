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Пожар вспыхнул на территории канализационной насосной станции в Степногорске

8 марта в 20:56 в городе Степногорске на территории КНС-1 произошел пожар в вагончике на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Источник: Пресс-служба МЧС РК

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, на место вызова выехали шесть спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.

«Пожар был локализован в 21:31. Жертв и пострадавших нет».

говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

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