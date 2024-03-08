Избивший приехавших на вызов медиков в Сатпаеве отделался выплатой менее Т237 тыс

«Врачи приехали по вызову в квартиру в городе Сатпаев. Спасти женщину они не смогли — констатировали смерть. Но сын скончавшейся женщины стал избивать двоих медиков. Фельдшер был в крови от ударов, но сын женщины заставил его в таком состоянии продолжать делать реанимационные мероприятия. “Патриот” отследил финал той истории: сын скончавшейся женщины оштрафован в пользу государства за избиение медика на Т36 225. Кроме того, пострадавший медик отсудил Т200 тыс. за моральные страдания и физические травмы», — говорится в сообщению.