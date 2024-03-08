Избивший приехавших на вызов медиков в Сатпаеве отделался выплатой менее Т237 тыс

«Врачи приехали по вызову в квартиру в городе Сатпаев. Спасти женщину они не смогли — констатировали смерть. Но сын скончавшейся женщины стал избивать двоих медиков. Фельдшер был в крови от ударов, но сын женщины заставил его в таком состоянии продолжать делать реанимационные мероприятия. “Патриот” отследил финал той истории: сын скончавшейся женщины оштрафован в пользу государства за избиение медика на Т36 225. Кроме того, пострадавший медик отсудил Т200 тыс. за моральные страдания и физические травмы», — говорится в сообщению.
Сам инцидент произошел 30 марта 2023 года.
«Мы приехали на вызов в течение четырех минут после поступившего звонка диспетчеру. Но молодой человек, открывший нам дверь квартиры, набросился на коллегу и на меня с криками: “почему так долго едете?” Хотя мы прибыли в течение четырех минут. Он нанес нам неоднократно кулаком удары по лицу и голове», — рассказал пострадавший фельдшер.
Он признался, что от сильного и неожиданного удара в лицо потерял ориентир.
«Был словно в тумане. У меня была разбита губа, рот постоянно наполнялся кровью. Агрессивный парень требовал, чтобы мы спасали его маму. У нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не помогли. Женщина имела ряд заболеваний и была на учете по состоянию здоровья», — сказал медик.
По настоянию коллег он прошел обследование. Выявлены сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.
«Понимаю, что он пережил стресс — его мама скончалась. Но встречать врачей агрессией и кулаками недопустимо. Вместо того, чтобы оперативно дать нам доступ к маме, он на пороге нанес мне и напарнику травмы», — считает фельдшер.
Полиция оформила материал по статье 73−1 часть 1 КоАП «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Судья Сатпаевского суда Серик Исабаев взыскал с нарушителя штраф Т36 225.
Фельдшер подал иск, требуя несколько миллионов тенге. Судья обязал нарушителя выплатить медработнику Т200 тыс.
«Мало того, что сумма иска занижена в несколько раз, так этот человек даже не собирается возмещать супругу ущерб», — сказала супруга медика.