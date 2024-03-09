Крупный пожар на побережье Каспия пытаются потушить пятый день

Согласно информации МЧС РК, на труднодоступной болотистой местности происходит тление камыша на площади 148 га. Тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью.
«Общая площадь пожара составляет 2500 га, из них силами ДЧС потушено 277 га, самоликвидировано 2075 га. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, МИО 56 человек, 9 мотопомп, 11 моторных лодок».
4 марта 2024 года ДЧС Атырауской области сообщил, что на побережье Каспийского моря произошло возгорание тростниковой растительности на площади 1000 га.