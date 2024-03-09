Крупный пожар на побережье Каспия пытаются потушить пятый день

«Общая площадь пожара составляет 2500 га, из них силами ДЧС потушено 277 га, самоликвидировано 2075 га. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, МИО 56 человек, 9 мотопомп, 11 моторных лодок».