Легковушка вылетела под фуру: страшное ДТП произошло на трассе в Хабаровском крае

— В результате ДТП водитель и пассажир «Тойота Кроун» получили травмы. Их доставили в Центральную районную больницу села Троицкое. Там они получили первую медицинскую помощь. После оказания неотложной помощи пострадавших транспортировали в медицинское учреждение краевой столицы для дальнейшего обследования, диагностики и лечения, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.