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Легковушка вылетела под фуру: страшное ДТП произошло на трассе в Хабаровском крае

Иномарка столкнулась с тягачом в Хабаровском крае.
Источник: ГУ МВД

8 марта в 20:50 на дороге А-376 «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре» произошла страшная авария. Согласно предварительной информации, на 142-м километре легковой автомобиль и грузовик стали участниками серьезного столкновения.

Водитель автомобиля «Тойота Кроун» выехал на встречную полосу. Именно это и привело к столкновению с грузовым тягачом «Дунфен».

Сила удара была настолько велика, что легковой автомобиль, фактически, оказался под кабиной грузовика. Повреждения, полученные «Тойота Кроун», были столь серьезны, что автомобиль не подлежит восстановлению. Искривленный кузов, разбитые стекла и смятые передняя и задняя части автомобиля — все это свидетельствует о мощности столкновения.

— В результате ДТП водитель и пассажир «Тойота Кроун» получили травмы. Их доставили в Центральную районную больницу села Троицкое. Там они получили первую медицинскую помощь. После оказания неотложной помощи пострадавших транспортировали в медицинское учреждение краевой столицы для дальнейшего обследования, диагностики и лечения, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.

На данный момент состояние водителя и пассажира «Тойота Кроун» остается неизвестным. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Водительский стаж 25-летнего мужчины, который находился за рулем «Тойота Кроун», составляет три месяца. В момент аварии он был в трезвом состоянии.

Сотрудники полиции и Госавтоинспекции Нанайского района немедленно прибыли на место происшествия и начали расследование. Все обстоятельства этого страшного случая продолжают устанавливаться.