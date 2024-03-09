Легковушка вылетела под фуру: страшное ДТП произошло на трассе в Хабаровском крае

8 марта в 20:50 на дороге А-376 «Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре» произошла страшная авария. Согласно предварительной информации, на 142-м километре легковой автомобиль и грузовик стали участниками серьезного столкновения.
Водитель автомобиля «Тойота Кроун» выехал на встречную полосу. Именно это и привело к столкновению с грузовым тягачом «Дунфен».
— В результате ДТП водитель и пассажир «Тойота Кроун» получили травмы. Их доставили в Центральную районную больницу села Троицкое. Там они получили первую медицинскую помощь. После оказания неотложной помощи пострадавших транспортировали в медицинское учреждение краевой столицы для дальнейшего обследования, диагностики и лечения, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
На данный момент состояние водителя и пассажира «Тойота Кроун» остается неизвестным. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Водительский стаж 25-летнего мужчины, который находился за рулем «Тойота Кроун», составляет три месяца. В момент аварии он был в трезвом состоянии.
Сотрудники полиции и Госавтоинспекции Нанайского района немедленно прибыли на место происшествия и начали расследование. Все обстоятельства этого страшного случая продолжают устанавливаться.