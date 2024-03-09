Дело о ДТП с участием таксиста-мигранта во Владивостоке — на контроле следкома

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о произошедшем во Владивостоке ДТП с участием такси под управлением мигранта. В результате ДТП пострадала пассажирка, сообщили ИА PrimaMedia в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
Ранее сообщалось о том, что в марте этого года 27-летний водитель такси, являющийся мигрантом из Узбекистана, в районе Народного проспекта при перестроении столкнулся с другим автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка такси. Выяснилось, что виновник аварии не имеет водительского удостоверения российского образца, в связи с чем официально не может осуществлять перевозку граждан.
«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгения Касьянникова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что ранее ИА PrimaMedia сообщало о том, что в Приморье пьяный водитель автомобиля Nissan Sunny выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Prius, а затем скрылся с места аварии.