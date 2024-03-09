Дело о ДТП с участием таксиста-мигранта во Владивостоке — на контроле следкома

Ранее сообщалось о том, что в марте этого года 27-летний водитель такси, являющийся мигрантом из Узбекистана, в районе Народного проспекта при перестроении столкнулся с другим автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка такси. Выяснилось, что виновник аварии не имеет водительского удостоверения российского образца, в связи с чем официально не может осуществлять перевозку граждан.