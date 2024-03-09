Во Владивостоке нелегальный мигрант без прав устроил ДТП

Также оказалось, что 27-летний водитель является жителем Узбекистана, а на территории России он не может оказывать услуги по перевозке людей. В следственном комитете завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».