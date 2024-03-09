Во Владивостоке нелегальный мигрант без прав устроил ДТП

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю рассказали, что после расследования ДТП, в котором пострадала пассажирка, следователи обнаружили у водителя отсутствие прав и вида на жительство. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Также оказалось, что 27-летний водитель является жителем Узбекистана, а на территории России он не может оказывать услуги по перевозке людей. В следственном комитете завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Сейчас подозреваемый находится в спецучреждении.
Напомним, ранее «КП — Владивосток» писала загадочном ДТП, которое произошло на мокрой дороге в Приморском крае. В Надеждинском районе под Кипарисово водитель Nissan Sunny столкнулся с другим японском авто. Другие люди, находившиеся в авто в момент столкновения, заявили, что водитель был пьян.