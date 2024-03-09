Полиция Уссурийска задержала девушку, у которой при себе был тяжелый наркотик

Сотрудники МВД России в Уссурийске задержали 25-летнюю жительницу, в карманах которой обнаружили наркотические вещества. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В ходе досмотра полицейские достали из карманов куртки девушки подозрительный полимерный пакетик. Внутри было вещество светлого цвета, которое отправили на криминалистическую экспертизу. Результаты показали, что содержимым оказался наркотик массой 0,73 грамма.
На девушку завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств без цели сбыта в значительном размере». Ей грозит лишение свободы до трех лет.
Напомним, ранее «КП» писала о том, что житель Арсеньева позволял своим наркозависимым знакомым употреблять у него в квартире вещества на постоянной основе. Полицейские задержали подозреваемых.