Жители Владивостока обратились в полицию из-за стрельбы по их машине

По словам пострадавших, инцидент произошёл 8 марта в 16.10. В машине они находились вместе с ребёнком. Мужчина, у которого было похожее на пистолет оружие, стрелял из окна 6-го этажа, рядом с ним была женщина. Глава семейства поднялся к людям, чтобы поговорить, однако они были пьяны, вели себя агрессивно и угрожали физической расправой.