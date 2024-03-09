Жители Владивостока обратились в полицию из-за стрельбы по их машине

Семейная пара из Владивостока заявила в полицию, что на улице Ладыгина неизвестный мужчина палил из окна по машинам, в том числе попал им в ветровое стекло, сообщили в Telegram-канале Newsbox24.tv.
По словам пострадавших, инцидент произошёл 8 марта в 16.10. В машине они находились вместе с ребёнком. Мужчина, у которого было похожее на пистолет оружие, стрелял из окна 6-го этажа, рядом с ним была женщина. Глава семейства поднялся к людям, чтобы поговорить, однако они были пьяны, вели себя агрессивно и угрожали физической расправой.
В пресс-службе УМВД России по Владивостоку сообщили, что полиция проводит проверку происшествия в Ленинском районе. В полицию обратился 36-летний местный житель с заявлением, что на Ладыгина, 15 неизвестный повредил его Toyota Corolla Fielder. Сам гражданин и его семья не пострадали.
Следственно-оперативная группа полиции осмотрела место происшествия и опросила очевидцев. Сейчас устанавливают личность злоумышленника и причинённый ущерб.