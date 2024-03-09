Праздник весны в Хабаровском крае омрачила гибель 3 человек на пожарах

Жизни трёх человек унесли пожары в частных домах на территории Хабаровского края в эти праздничные дни. Ночью 9 марта возгорание случилось в деревянном строении по ул. Партизанская в райцентре Ульчского района Богородском. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию региональной прокуратуры.
— Прокуратура Ульчского района контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами в связи с гибелью двух человек при пожаре. При его ликвидации обнаружены тела двух мужчин. Предварительная причина произошедшего — неосторожное обращение с огнём, — говорится в сообщении.
А в ночь на 8 марта пожар в частном жилом доме по переулку Матвеевскому в Железнодорожном районе Хабаровска унёс жизнь пенсионерки. По словам соседей, женщина не пользовалась печью, а отапливала дом при помощи электрообогревателей.
— На момент прибытия пожарных МЧС России здание было полностью объято пламенем. Зайти внутрь для проверки помещений на наличие людей не было возможности, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. — Во время тушения было обнаружено тело погибшего человека. Дом площадью 50 кв.м сгорел полностью, целой осталась только печь.
На месте работали дознаватели Госпожнадзора по Железнодорожному району города Хабаровск ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, специалисты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России и сотрудники Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.