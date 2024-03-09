Праздник весны в Хабаровском крае омрачила гибель 3 человек на пожарах

Жизни трёх человек унесли пожары в частных домах на территории Хабаровского края в эти праздничные дни. Ночью 9 марта возгорание случилось в деревянном строении по ул. Партизанская в райцентре Ульчского района Богородском. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию региональной прокуратуры.