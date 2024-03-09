Пожар во Владивостоке в канун 8 марта унёс жизнь пенсионерки

При пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Терешковой во Владивостоке погибла пожилая женщина. На данный момент дознаватели МЧС России устанавливают причину трагического пожара, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорании девятиэтажного многоквартирного дома на улице Терешковой поступило на телефон пожарно-спасательной службы 8 марта в 01.04. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы, и уже через девять минут они работали на месте. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения.
«На момент прибытия пожарных наблюдался дым в подъезде, а в одной из квартир на седьмом этаже горела мебель. В результате пожара квартира повреждена огнём на площади около 10 кв. м. Причина пожара и ущерб на данный момент устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В тушении были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава.