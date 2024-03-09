Пожар во Владивостоке в канун 8 марта унёс жизнь пенсионерки

Сообщение о возгорании девятиэтажного многоквартирного дома на улице Терешковой поступило на телефон пожарно-спасательной службы 8 марта в 01.04. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы, и уже через девять минут они работали на месте. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшей женщины 1939 года рождения.