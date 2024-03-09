Две пожилые женщины получили травмы на Столбах 8 марта

Две пожилые женщины решили отметить Международный женский день походом на Столбы. 66-летняя и 69-летняя туристки были не в одной группе, шли по разным машрутам, но итог получился одинаковый: травмы, вызов спасателей и эвакуация.
К этому привели отсутствие специальной подготовки у пострадавших и их неосторожность, а также частично обледеневшие скалы и гололедица в нацпарке.
Одна женщина упала и разбила голову по пути к скале Ермак. Вызванные сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда эвакуировали походницу и передали ее бригаде скорой помощи.
В этот же день спасатели помогли другой пенсионерке, которая повредила плечо на туристической тропе. Ее тоже пришлось доставить до выхода из нацпарка.
В Службе спасения Красноярского края «КП»-Красноярск рассказали, что на «Красноярских Столбах» сохраняется опасность получения травм. Туристов призывают соблюдать осторожность, пока не пройдет гололедица и сопоставлять сложность своих маршрутов с уровнем подготовки.