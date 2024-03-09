Виновника смертельного ДТП разыскивают в Иркутске

Трагедия произошла вечером 8 марта в районе строения № 2 на улице Энтузиастов в микрорайоне Лесной Иркутска. Местные жители, проходя мимо, обнаружили на проезжей части сбитого 58-летнего пешехода. К сожалению, сибиряк скончался на месте аварии от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.