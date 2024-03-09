Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказали в ведомстве.
Как уточняется, в Ростовской области уничтожены 41 беспилотник, в Волгоградской — три, в Курской — два, еще один нейтрализовали в Белгородской области.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении массового налета беспилотников на Таганрог. Предварительно, погибших нет, ранен сотрудник МЧС. Позднее Голубев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА на подлете к Морозовску.
Кроме того, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском. Его обломки упали на крышу поликлиники, из-за чего пришлось эвакуировать пациентов и персонал расположенной рядом реанимации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.