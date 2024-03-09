В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибли люди

Вечером 7 марта загорелся двухэтажный жилой дом на улице Советской в Осе. На место пожара выехали 17 сотрудников МЧС. Они обнаружили, что горят мебель и вещи в одной из квартир на втором этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
До прибытия первых пожарных из горящего дома самостоятельно выбрались 19 человек, в том числе 1 ребенок. Еще одного человека спасли пожарные газодымозащитной службы.
К 23.50 пожар был ликвидирован.
— К сожалению, на пожаре имеются погибшие, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. — Сейчас сотрудники надзорной деятельности проводят проверку, устанавливая обстоятельства и причины пожара.
Всего за минувшие сутки в Прикамье были ликвидированы 7 пожаров, в том числе четыре в Перми.