В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибли люди

Вечером 7 марта загорелся двухэтажный жилой дом на улице Советской в Осе. На место пожара выехали 17 сотрудников МЧС. Они обнаружили, что горят мебель и вещи в одной из квартир на втором этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.