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В Пермском крае на пожаре в жилом доме погибли люди

Из горящего дома в Прикамье спаслись 19 человек, в том числе ребенок.
Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 марта загорелся двухэтажный жилой дом на улице Советской в Осе. На место пожара выехали 17 сотрудников МЧС. Они обнаружили, что горят мебель и вещи в одной из квартир на втором этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

До прибытия первых пожарных из горящего дома самостоятельно выбрались 19 человек, в том числе 1 ребенок. Еще одного человека спасли пожарные газодымозащитной службы.

К 23.50 пожар был ликвидирован.

— К сожалению, на пожаре имеются погибшие, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. — Сейчас сотрудники надзорной деятельности проводят проверку, устанавливая обстоятельства и причины пожара.

Всего за минувшие сутки в Прикамье были ликвидированы 7 пожаров, в том числе четыре в Перми.

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