В Челябинской области рыбаки получили серьезные ожоги

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, вчера днем двое рыбаков стали использовать дровяную печь для обогрева палатки, которую они установили на льду. Мужчины не учли, что в результате топки выделяется угарный газ. Он не имеет запаха, но очень опасен для организма: человек просто теряет сознание. Именно это и произошло с рыбаками, чуть позже от печи загорелась палатка.