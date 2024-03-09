В Челябинской области рыбаки получили серьезные ожоги

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, вчера днем двое рыбаков стали использовать дровяную печь для обогрева палатки, которую они установили на льду. Мужчины не учли, что в результате топки выделяется угарный газ. Он не имеет запаха, но очень опасен для организма: человек просто теряет сознание. Именно это и произошло с рыбаками, чуть позже от печи загорелась палатка.
Пожарных и медиков вызвали очевидцы. В настоящее время рыбаки с серьезными ожогами находятся в медицинском учреждении. В ГУ МЧС также напомнили об основных симптомах отравления угарным газом. Это головная боль, тошнота, головокружение и потеря сознания.