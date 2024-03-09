Судей гонки в Сочи, где пострадали 17 лыжниц, не отстранят. Об этом сообщили в Федерации лыжных гонок России.
Глава Федерации Елена Вяльбе пояснила, что причин для отстранения судейской бригады нет. Она отметила, что погода, ставшая одной из причин массового завала во время гонки, испортилась после старта.
Напомним, 8 марта 17 лыжниц госпитализировали после массового завала во время забега в Сочи. Они получили ссадины, ушибы, переломы рук и ног, сотрясение мозга и другие травмы после падения при спуске на трассе в Эстосадке.