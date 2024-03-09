Поврежденная из-за БПЛА поликлиника в Курске приостановила прием пациентов

«Поликлиника Курской городской больницы № 6 9 марта 2024 года осуществлять прием пациентов не будет. Вызвать врача на дом можно по телефону кол-центра (4712) 74−67−27 или по единому номеру 122», — сказано в сообщении медучреждения.
Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что он лично убедился в том, что несущие конструкции поликлиники в результате атаки не повреждены.
«Специалисты уже приступили к восстановлению теплового контура», — уточнил он.
В ночь на субботу был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), его обломки упали на крышу поликлиники. В результате были повреждены 22 кв. м кровли здания. Пациентов реанимации из соседнего здания стационара эвакуировали из-за угрозы взрыва и перевезли в медучреждения города, а персонал и других пациентов — в безопасное место.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.