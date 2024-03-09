Поврежденная из-за БПЛА поликлиника в Курске приостановила прием пациентов

В ночь на субботу был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), его обломки упали на крышу поликлиники. В результате были повреждены 22 кв. м кровли здания. Пациентов реанимации из соседнего здания стационара эвакуировали из-за угрозы взрыва и перевезли в медучреждения города, а персонал и других пациентов — в безопасное место.