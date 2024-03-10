«Просил спасти жену, а потом упал без чувств»: семейная пара погибла на пожаре в Иркутской области

Пожар унес две жизни в селе Урик Иркутской области ночью 9 марта. Известно, что горел деревянный дом, в котором на тот момент находилась семейная пара. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
Рано утром к соседям пришел обожженный сибиряк. Он сообщил, что в горящем доме на втором этаже находится его жена. Мужчина просил спасти ее, а потом упал без сил. Неравнодушные соседи вызвали пожарных и скорую.
— На момент прибытия первых подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло частичное обрушение потолочного перекрытия, — рассказывают в ведомстве.
— В ходе тушения пожара на мансардном этаже огнеборцами была обнаружена погибшая. Прибывшие медики не смогли оказать помощь хозяину дома, из-за полученных ожогов он умер до приезда скорой.
Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. С места изъяты обгоревшие части электропроводки и переданы для проведения пожарно-технических экспертиз.