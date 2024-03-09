КНБ подтвердил ликвидацию двоих казахстанцев спецназом ФСБ России

«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества», — сообщили в КНБ в субботу.
Ранее стало известно, что двое казахстанцев были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ России. Российские спецслужбы подозревают их в попытке организации теракта в синагоге в Москве и причисляют мужчин к членам группировки «Вилаят Хорасан» (отделение Исламского государства, запрещенной в Казахстане террористической организации — КазТАГ).