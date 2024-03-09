Войска РФ отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжают выполнять боевые задачи на купянском направлении. Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе озера Лиман», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Он отметил, что артиллерийские подразделения группировки поразили свыше 220 объектов противника, включая пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции, а также скопления живой силы и техники.
По словам Бигмы, военные РФ уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Табаевки. Кроме того, средства ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе три «Валькирии», две «Фурии» и «Лелека-100».
«Потери противника на купянском направлении составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — добавил он.