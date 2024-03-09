Войска РФ отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

По словам Бигмы, военные РФ уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Табаевки. Кроме того, средства ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе три «Валькирии», две «Фурии» и «Лелека-100».