Самая массовая атака. Над Ростовской областью сбит 41 дрон

В ночь на 9 марта Ростовская область отразила, пожалуй, самую массовую в истории атаку украинских беспилотников на регион. Отработала ПВО: всего наши военные сбили 41 вражеский дрон.
Для кого из жителей минувшая ночь оказалась бессонной, выяснил Rostov.aif.ru.
Город не спал.
Одни жители говорят, что звуки, характерные для работы систем ПВО, начались после часа, другие говорят, что около 2.30 ночи. Не спал сегодня практически весь город.
«Пролетело и бабахнуло, звук — будто воздух разрезает. Свет выключился на чуть-чуть», — написал в соцсетях о случившемся местный житель Андрей.
«Звук такой силы был, что трясло окна. Очень жуткое утро. Боялась подойти к окну», — пожаловалась таганроженка Дарья.
Обеспокоенные жители приморского города разразились бурей комментариев. Одни благодарили военнослужащих за отличную работу, вторые предъявляли претензии главе администрации — почему не работали сирены?
«ПВО молодцы! Было очень страшно: над нашим домом летел беспилотник. Прям над крышей многоэтажки», — поделилась эмоциями местная жительница Ирина.
Есть раненый.
О громких хлопках сообщали не только таганрожцы. Люди писали, что отголоски были слышны также в Батайске и Азове. Ростов же спал спокойно.
Через час поступило ещё одно сообщение от главы донского региона: есть раненый. Это сотрудник МЧС, который устранял последствия падения беспилотника в Таганроге. Сейчас он в больнице, его жизнь вне опасности.
Кроме того, несколько дронов сбили на подлёте к Морозовску. Напомним, это далеко не первая атака украинских военных именно на этот город.
По данным Минобороны России, всего минувшей ночью над Ростовской областью сбит 41 вражеский дрон.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали в военном ведомстве.
Помимо 41 дрона, сбитого над донским регионом, перехвачены и уничтожены вражеские беспилотники над Белгородской (один БПЛА), Курской (два), Волгоградской (три) областями.
Сейчас Таганрог потихоньку приходит в себя. Как прокомментировал глава администрации Андрей Фатеев, все городские структуры и общественный транспорт работают в штатном режиме. К устранению последствий падения БПЛА привлечены спецслужбы.
«Просьба сохранять спокойствие! В настоящее время все необходимые мероприятия проводятся. При обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле — сообщайте в полицию!».
Он акцентировал внимание местных жителей на том, что не стоит публиковать в соцсетях информацию об упавших дронах, а тем более размещать координаты. Это обусловлено вопросами безопасности.