Землетрясение произошло в области Абай

«По сведениям ТОО “ННЦСН и И” МЧС РК 8 марта текущего года на территории области Абай в районе Аксуат в 100 км от села Ойшилик, в 22 часа 41 минуту было зарегистрировано землетрясение, без ощутимости на территории Республики Казахстан. 9 марта 2024 года, по состоянию на 10:40, новых случаев землетрясения не зарегистрировано», — заявили в ДЧС.