В Воронеже в ночном пожаре погибли три человека

Дом тушили шесть пожарных расчетов. Его ликвидировали в 4.00. На месте пожара спасатели обнаружены тела трех человек: 55-летнего хозяина, 32-летнего мужчины и 43-летней женщины. Как отметили в ГУ МЧС России по Воронежской области, причину пожара устанавливают эксперты.