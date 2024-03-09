В Воронеже в ночном пожаре погибли три человека

Ночью 9 марта на пожаре в Воронеже нашли трех погибших.
Вызов дежурный МЧС принял в 3.27. Горел частный дом в Железнодорожном районе. Когда пожарные приехали на ул. Суворова, 121, строение полыхало огнем — это около 100 квадратных метров. Снимки очевидцы выложили в городских пабликах.
Дом тушили шесть пожарных расчетов. Его ликвидировали в 4.00. На месте пожара спасатели обнаружены тела трех человек: 55-летнего хозяина, 32-летнего мужчины и 43-летней женщины. Как отметили в ГУ МЧС России по Воронежской области, причину пожара устанавливают эксперты.