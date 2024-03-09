Паводок полностью отрезал поселок в Беларуси

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Весенние паводковые процессы наблюдаются на многих реках и озерах Беларуси, особенно интенсивно уровень воды повышается на юго-западе и юго-востоке страны, сообщает Белгидромет.
На ряде рек уровень воды достиг опасных отметок, процессы привели к подтоплению ряда населенных пунктов. Так, в Ветковском районе Гомельской области полностью отрезанным водой от большой земли оказался поселок Поляновка.
Как сообщает телеканал «Беларусь-4», уровень поднявшейся воды вокруг поселка составляет около четырех метров.
В настоящее время ОСВОД организовал лодочную переправу до поселка, чтобы его жители могли добираться до райцентра.
Сообщается, что на лодках в Поляновку доставляют продукты, медикаменты. В настоящее время в поселке Поляновка проживает более двух десятков семей, решений об эвакуации жителей «острова» пока не принималось.
Как сообщает Белгидромет, на многих реках республики идут паводковые процессы.
Спасатели отмечаются затопления прибрежных территорий в большинстве районов Гомельской и Могилевской областей, отдельных районах Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областей, таяние льда на реках продолжится.