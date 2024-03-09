США и союзники сбили 15 беспилотников хуситов

В пресс-релизе уточняется, что БПЛА были выпущены между 4:00 и 6:30 по времени столицы Йемена Сане (совпадает с мск). В CENTCOM заявили, что беспилотники представляли непосредственную угрозу торговым судам, кораблям ВМС США и коалиции в регионе.