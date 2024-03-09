Губернатор: инфраструктура Таганрога не повреждена после атаки БПЛА

«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков», — написал Голубев в Telegram.
Ночью он говорил, что силы ПВО отразили «массовую атаку БПЛА» в Таганроге. Пострадал сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле, его госпитализировали.
Ростовская область подвергается обстрелам и атакам беспилотниками на фоне военной операции на Украине. В прошлый раз крупное ЧП в Таганроге произошло в июле 2023 года, когда в центре города упала сбитая украинская ракета. В результате пострадали более 20 человек.
Лаура Кеффер