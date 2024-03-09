Губернатор: инфраструктура Таганрога не повреждена после атаки БПЛА

Ростовская область подвергается обстрелам и атакам беспилотниками на фоне военной операции на Украине. В прошлый раз крупное ЧП в Таганроге произошло в июле 2023 года, когда в центре города упала сбитая украинская ракета. В результате пострадали более 20 человек.