Чуть не погибли 15 человек: в Башкирии за ночь случилось три пожара

Сегодня ночью, 9 марта, в Башкирии произошло три пожара. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Первый инцидент произошел в квартире жилого дома по улице Интернациональная в Уфе. Прибывшие огнеборцы потушили пожар площади 10 квадратных метров и пластиковый стеклопакет на лоджии. Из здания спасатели эвакуировали пять человек, еще 10 человек покинули строение самостоятельно.
Второе ЧП случилось в деревне Зубовка Краснокамского района. На улице Лесная загорелись кирпичный дом с бревенчатым мансардным этажом, баня и хозяйственная постройка. К ликвидации горения были привлечены 14 человек и пять единиц техники.
Третий пожар этой ночью был в под Уфой в деревне Зинино. На улице Творческая вспыхнула бревенчатая баня. На ее тушение направили 19 человек и пять единиц техники.
К счастью, в результате всех трех инцидентов никто не погиб и не пострадал. Причины пожаров и их обстоятельства установит дознаватель МЧС.