Сестра скончавшегося бодибилдера из Екатеринбурга назвала причину его смерти

В Екатеринбурге прошли похороны известного в городе бодибилдера Дмитрия Кимака. Мужчина внезапно скончался 3 марта. О похоронах и причинах смерти Дмитрия Кимака «КП-Екатеринбург» рассказала его сестра.
— Дмитрия кремировали, пришли попрощаться около 100 человек, — рассказала корреспонденту «КП-Екатеринбург» сестра погибшего спортсмена. — Возможно, у Дмитрия было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце.
По словам родственницы, у Дмитрия Кимака наступила внезапная сердечная смерть, а в крови 28-летнего спортсмена не было никаких веществ. На похороны внезапно ушедшего из жизни екатеринбуржца пришли близкие, друзья и его первый тренер.