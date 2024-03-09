Сестра скончавшегося бодибилдера из Екатеринбурга назвала причину его смерти

— Дмитрия кремировали, пришли попрощаться около 100 человек, — рассказала корреспонденту «КП-Екатеринбург» сестра погибшего спортсмена. — Возможно, у Дмитрия было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце.