Недалеко от озера Зайсан произошло землетрясение

«Сетью сейсмических станций ТОО “ННЦСН и И” МЧС РК 8 марта в 22:41 времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 682 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 47.61° с.ш. 82.97° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости», — сообщили сейсмологи в Алматы.