Тренер сборной России призвал не искать виноватых после завала лыжниц в Сочи

Тренер сборной России Егор Сорин призвал не искать виноватых после завала лыжниц в Сочи. Он назвал лыжный спорт суровым видом, где падения, нагрузки, ссадины — это его неотъемлемая часть.
«Организаторы сделают выводы и обезопасят масс-старты на будущее», — сказал Егор Сорин.
Напомним, 8 марта в Сочи в районе села Эстосадок на спуске во время масс-старта лыжной гонки на 10 км спортсменки упали и получили травмы. Сообщается о 18-ти пострадавших лыжниц. Они были доставлены в больницы с переломами, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. СК начал проверку.