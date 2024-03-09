Тренер сборной России призвал не искать виноватых после завала лыжниц в Сочи

Напомним, 8 марта в Сочи в районе села Эстосадок на спуске во время масс-старта лыжной гонки на 10 км спортсменки упали и получили травмы. Сообщается о 18-ти пострадавших лыжниц. Они были доставлены в больницы с переломами, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами. СК начал проверку.