Учительница из Уфы отдала телефонным мошенникам более 2 млн рублей

Женщина рассказала полицейским, что ей в мессенджере якобы написал директор школы. В ходе переписки ей также позвонили лжесотрудники правоохранительных органов, которые под предлогом утечки персональных данных убедили её оформить кредит. Пытаясь спастись от оформления кредита на её имя, горожанка отправила аферистам более 2 млн рублей.
От телефонных злоумышленников пострадала ещё одна жительница столицы. Мошенники представились ей сотрудниками банков. Они убедили женщину в необходимости «сохранить» её денежные средства от несуществующей опасности. Преступники посоветовали отправить деньги на «безопасный счёт». Заявительница оформила кредит, добавила свои личные накопления и отправила на неизвестные счета аферистов более 1,2 млн рублей, из которых более одного миллиона — личные накопления.
Двое жителей Башкирии повелись на так называемые лёгкие деньги. В стремлении приумножить своё состояние, они решили заняться инвестициями. Жительница Учалинского района, желая инвестировать в драгоценные металлы, лишилась почти 1,5 млн рублей. Жительница Нуримановского района под предлогом инвестирования перевела аферистам более 1,8 млн. рублей.
Ранее в Уфе телефонные мошенники обманули преподавателя университета. Аферисты выманили у него 2,5 млн рублей, сообщало информагентство «Башинформ».