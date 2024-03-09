Учительница из Уфы отдала телефонным мошенникам более 2 млн рублей

От телефонных злоумышленников пострадала ещё одна жительница столицы. Мошенники представились ей сотрудниками банков. Они убедили женщину в необходимости «сохранить» её денежные средства от несуществующей опасности. Преступники посоветовали отправить деньги на «безопасный счёт». Заявительница оформила кредит, добавила свои личные накопления и отправила на неизвестные счета аферистов более 1,2 млн рублей, из которых более одного миллиона — личные накопления.