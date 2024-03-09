Электронная сигарета довела девятиклассницу из Петербурга до реанимации.

Как стало известно «Фонтанке» 9 марта, накануне утром скорую помощь вызвали на улицу Оптиков в Приморском районе. Родители нашли дочь-девятиклассницу в луже рвотных масс и с электронной сигаретой. В тяжелом состоянии с отравлением неизвестным веществом пострадавшую госпитализировали и поместили в реанимацию.