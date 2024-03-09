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Электронная сигарета довела девятиклассницу из Петербурга до реанимации

Электронная сигарета довела девятиклассницу из Петербурга до реанимации.

Врачи детской больницы имени Филатова спасали учащуюся девятого класса, которую ранним праздничным утром нашли родители. В резком ухудшении самочувствия подростка может быть виновата электронная сигарета.

Как стало известно «Фонтанке» 9 марта, накануне утром скорую помощь вызвали на улицу Оптиков в Приморском районе. Родители нашли дочь-девятиклассницу в луже рвотных масс и с электронной сигаретой. В тяжелом состоянии с отравлением неизвестным веществом пострадавшую госпитализировали и поместили в реанимацию.

Правоохранительные органы проводят проверку.