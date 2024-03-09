Белорусы передали телефонным мошенникам более миллиона рублей

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Более 60 уголовных дел за так называемые телефонные мошенничества возбуждено в Беларуси с начала 2024 года, сообщил начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД Василий Шупляк.
По его словам, преступники, используя мошеннические схемы, склонили граждан к передаче крупных сумм взамен на непривлечение их родственников к ответственности за якобы совершенные ДТП.
«Потерпевшим белорусам причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей», — подчеркнул он.
Как показывает анализ этих фактов, аферисты для передачи денег использовали водителей такси, которые забирали у обманутых людей посылки и доставляли их в указанное место.
Схема была разработана так, что получатели свертка за свой процент переводили наличность в виртуальные деньги и отправляли на иностранные счета или криптокошельки «нанимателей».
Злоумышленники для выполнения этой роли привлекали не только взрослых, но и школьников, отметил представитель МВД.
По его словам, только в этом году оперативники розыска задержали 42 курьеров телефонных мошенников, среди которых двое несовершеннолетних.
В пособничестве злоумышленникам также были уличены две женщины и шесть иностранных граждан. В МВД призвали таксистов и сотрудников служб доставки смотреть, в каком эмоциональном состоянии находятся люди, которые передают посылки.
Если вдруг возникли подозрения, что в посылках могут быть деньги, необходимо оставаться на месте и обратиться в милицию по телефону 102, отметили в МВД.
«Курьеры несут ответственность наравне с организаторами преступной схемы и обязаны возмещать причиненный ущерб», — подчеркнул Шупляк.