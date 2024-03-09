Украинский дрон сбросил боеприпас на частный дом в белгородском селе

«Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение. Слава Богу, никто не пострадал!» — говорится в сообщении губернатора.
По информации Гладкова, в результате взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. На месте работают оперативные службы, уточнил глава области.
Село Безымено находится вблизи границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.