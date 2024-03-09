Хуситы заявили об атаке на несколько эсминцев ВМС США

«Военно-морские силы Йемена… нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников», — рассказал он (цитата по ТАСС).