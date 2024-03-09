В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета до Новосибирска

Оказалось, что несчастный случай произошел вечером 8 марта. Тогда грузовик, который подводит на борт питание, задел, из-за чего и повредил конец крыла самолета. При этом в момент столкновения на борту находились пассажиры, их сразу же вывели оттуда и перенаправили на другой рейс.