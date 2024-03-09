В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета до Новосибирска

В Пулково специальный грузовик повредил крыло самолета, который собирался лететь в Новосибирск. Из-за чего пассажиров пришлось отправить другим бортом, сообщили в пресс-службе Ленинградского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России.
Оказалось, что несчастный случай произошел вечером 8 марта. Тогда грузовик, который подводит на борт питание, задел, из-за чего и повредил конец крыла самолета. При этом в момент столкновения на борту находились пассажиры, их сразу же вывели оттуда и перенаправили на другой рейс.
— Никто из пассажиров не пострадал. Всех направили до Новосибирска с помощью другого борта, — уточняют детали специалисты пресс-службы.
Теперь следователям нужно узнать все детали и подробности случившегося. Они для этого уже осмотрели место происшествия и теперь определяют причиненный ущерб.