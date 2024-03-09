В Ростове эвакуировали ТЦ «Мегамаг»

Утром 9 марта, торговый центр «Мегамаг» был эвакуирован. К 11:00, по громкоговорителю было объявлено всем посетителям и персоналу необходимость покинуть здание и выйти на улицу.
Очевидцы утверждают, что на место происшествия были направлены спецслужбы. В настоящее время, никому не разрешено возвращаться в помещение.
Официальные причины эвакуации остаются неизвестными. МЧС по Ростовской области заявило, что пожар не был зарегистрирован внутри торгового центра.
-Полиция совместно с экстренными службами провели проверку, которая не выявила наличие каких-либо опасных предметов, — сообщили в региональном МВД.