Иностранку, которая находилась в международном розыске, задержали в Атырау

Как отметили в ведомстве, в прошлом году более сотни должников по Атырауской области объявили в розыск. Сотрудники выявили места жительства 79 должников. Их исключили из специальных отчетов. Среди объявленных в розыск должников наряду с гражданами РК встречаются и иностранцы Отметим, в феврале полицейские ВКО задержали иностранца, который находился в розыске по подозрению в мошенничестве и краже. А в аэропорту Алматы были задержаны три иностранца, предъявившие поддельные документы Франции и Греции. Также в аэропорту южной столицы задержали мужчину, находящегося в международном розыске с 2013 года. /