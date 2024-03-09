В Ростовской области мошенники начали представляться медиками

В Ростовской области мошенники начали звонить жителям под видом медиков. Об этом сообщает 1rnd.ru.
По данным издания, аферисты представляются медицинскими работниками и сообщают о выявленном у человека заболевании. Убеждают, что нужно пройти платный курс лечения и лекарства, которые можно купить за рубежом. Утверждают, что мест мало, поэтому потребуется перечислить аванс.
Отметим, официальной информации о таком виде мошенничества не поступало.
Напомним, в январе в донском управлении МВД сообщили, что в Ростове пенсионер перечислил мошеннику 1,5 миллиона рублей. Аферист позвонил мужчине и представился замминистра транспорта. Позже ростовчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.