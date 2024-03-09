Казахстан подтвердил данные о двух преступниках, готовивших теракт в России

«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — говорится в сообщении ведомства на сайте.
В КНБ сообщили, что по указанному факту ведется досудебное расследование.
«Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — сообщили в ведомстве.
Ранее ФСБ РФ на территории Калужской области пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане — «Вилаят Хорасан», члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы.
Комитет нацбезопасности Казахстана не уточняет обстоятельства.
* Террористическая организация, запрещена в России.