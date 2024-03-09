В Новосибирске женщина надышалась дымом и попала в больницу

В Новосибирске женщина надышалась угарным газом и попала в больницу. Пожар произошел в девятиэтажке на улице Демакова ночью 9 марта.
— Загорелась квартира на 1 этаже. 4 человека эвакуировались самостоятельно, до прибытия подразделений пожарной охраны. Двух человек пожарные эвакуировали с помощью спасательных устройств с 9 этажа, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В квартире загорелись вещи. Она была сильно захламлена.
Сотрудники МЧС также провели в подъезде проветривание от дыма.