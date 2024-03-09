Напомним, ДТП произошло на 50 км трассы. Водитель «Пежо» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фиат». В результате ДТП два пассажира «Пежо» погибли. Четверо пострадавших госпитализированы.
Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое примут сотрудники полиции по результатам доследственной проверки.
Виталий Красиков.
Прокуратура взяла на контроль ДТП на уральской трассе, где погибло два человека
Прокуратура Свердловской области проконтролирует проведение доследственной проверки обстоятельств ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ДТП произошло на 50 км трассы. Водитель «Пежо» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фиат». В результате ДТП два пассажира «Пежо» погибли. Четверо пострадавших госпитализированы.