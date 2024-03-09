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Прокуратура взяла на контроль ДТП на уральской трассе, где погибло два человека

Прокуратура Свердловской области проконтролирует проведение доследственной проверки обстоятельств ДТП на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Источник: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Напомним, ДТП произошло на 50 км трассы. Водитель «Пежо» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фиат». В результате ДТП два пассажира «Пежо» погибли. Четверо пострадавших госпитализированы.

Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое примут сотрудники полиции по результатам доследственной проверки.

Виталий Красиков.