Прокуратура взяла на контроль ДТП на уральской трассе, где погибло два человека

Напомним, ДТП произошло на 50 км трассы. Водитель «Пежо» по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Фиат». В результате ДТП два пассажира «Пежо» погибли. Четверо пострадавших госпитализированы.



Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, которое примут сотрудники полиции по результатам доследственной проверки.



Виталий Красиков.