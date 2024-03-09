Гвардейцы задержали искателей наркотиков в Алматы

— Во время патрулирования по маршруту на улице Казакбаева к нам обратились местные жители и сообщили о молодых людях, которые что-то искали в кустах. Заметив граждан, подходящих под ориентировку — мы в дальнейшем у них обнаружили вещество синтетического происхождения со специфическим запахом. После чего мы вызвали следственно-оперативную группу, — грассказыаает Мади Исатулла.