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Гвардейцы задержали искателей наркотиков в Алматы

7 марта около 21 часа во время несения патрульно-постовой службы в городе Алматы начальник войскового наряда рядовой Мади Исатулла совместно с патрульными рядовыми Аргеном Исиным и Диханом Серикжан задержали группу лиц, которые вели себя подозрительно, деп хабарлайды DKNews.kz.

— Во время патрулирования по маршруту на улице Казакбаева к нам обратились местные жители и сообщили о молодых людях, которые что-то искали в кустах. Заметив граждан, подходящих под ориентировку — мы в дальнейшем у них обнаружили вещество синтетического происхождения со специфическим запахом. После чего мы вызвали следственно-оперативную группу, — грассказыаает Мади Исатулла.

Далее правонарушителей доставили в районное управление полиции Турксибского района города Алматы для дальнейшего разбирательства.