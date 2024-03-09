ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 27-й, 47-й, 53-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка первая, Торецк и Новогродовка Донецкой Народной Республики.