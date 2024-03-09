ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 27-й, 47-й, 53-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино, Новоселовка первая, Торецк и Новогродовка Донецкой Народной Республики.
Отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дружба и Шумы, а также семь контратак 78-й десантно-штурмовой, 47-й, 53-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Петровское и Северное Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 450 военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 “Vampire” производства Чехии, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48», — отметили в министерстве.