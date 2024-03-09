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Минчанин забыл в кофейне кошелек, в который положил мефедрон — что было дальше?

39-летний житель столицы оставил по забывчивости в заведении кошелек, в котором находились наркотические вещества. Когда мужчина вернулся в кофейню, его провели в досмотровую комнату к милиционеру. Фигурант попытался сбежать от правоохранителей. Теперь мужчину обвиняют в незаконном без цели сбыта обороте запрещенных веществ. О инциденте пишет «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Заводского района.

В публикации говорится, что мужчина приобрел в наркошопе около 6 г мефедрона для личного употребления. Наркотик он забрал в тайнике в лесном массиве неподалеку от МКАД. Спрятав сверток в кошелек, мужчина поехал в торговый центр на ул. Уборевича.

Там на стойке в кофейне он случайно забыл свое портмоне. Его обнаружил охранник и передал дежурившему милиционеру, чтобы тот установил владельца. Сотрудник изучил содержимое кошелька, помимо мефедрона в нем лежал еще и гашиш.

Житель столицы вернулся в кофейню, его провели в досмотровую комнату. Поняв, что портмоне с запрещенными веществами попало к милиционеру, он попытался сбежать, схватив со стола свое имущество, но был задержан. После в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Сообщается, что фигурант вину признал полностью и в содеянном раскаялся.