Минчанин забыл в кофейне кошелек, в который положил мефедрон — что было дальше?

В публикации говорится, что мужчина приобрел в наркошопе около 6 г мефедрона для личного употребления. Наркотик он забрал в тайнике в лесном массиве неподалеку от МКАД. Спрятав сверток в кошелек, мужчина поехал в торговый центр на ул. Уборевича.
Там на стойке в кофейне он случайно забыл свое портмоне. Его обнаружил охранник и передал дежурившему милиционеру, чтобы тот установил владельца. Сотрудник изучил содержимое кошелька, помимо мефедрона в нем лежал еще и гашиш.
Житель столицы вернулся в кофейню, его провели в досмотровую комнату. Поняв, что портмоне с запрещенными веществами попало к милиционеру, он попытался сбежать, схватив со стола свое имущество, но был задержан. После в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Сообщается, что фигурант вину признал полностью и в содеянном раскаялся.