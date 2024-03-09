9 марта , Смартпресс , События

Минчанин забыл в кофейне кошелек, в который положил мефедрон — что было дальше?

39-летний житель столицы оставил по забывчивости в заведении кошелек, в котором находились наркотические вещества. Когда мужчина вернулся в кофейню, его провели в досмотровую комнату к милиционеру. Фигурант попытался сбежать от правоохранителей. Теперь мужчину обвиняют в незаконном без цели сбыта обороте запрещенных веществ. О инциденте пишет «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Заводского района.