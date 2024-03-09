Российские силы ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Кроме того, в ДНР также был зенитный ракетный комплекс С-300.
«Уничтожены склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах», — указали в Минобороны.
В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, уточнили в ведомстве.
5 марта российская ПВО сбили истребитель МиГ-29 Украины в районе поселка Любомировка Николаевской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.