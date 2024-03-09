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Российские силы ПВО за сутки сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республики (ДНР) самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом в субботу, 9 марта, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: AFP 2023

Кроме того, в ДНР также был зенитный ракетный комплекс С-300.

«Уничтожены склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах», — указали в Минобороны.

В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, уточнили в ведомстве.

5 марта российская ПВО сбили истребитель МиГ-29 Украины в районе поселка Любомировка Николаевской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.