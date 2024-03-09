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В Кашкадарьинской области фермеры незаконно растратили электроэнергию на 213 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кашкадарьинской области выявлены фермы, незаконно подключившие водяные насосы к электросети. Нанесенный ущерб государству составил более 213 миллионов сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, в Касанском и Чиракчинском районах Кашкадарьинской области выявлены случаи незаконного использования электроэнергии на фермах.

Сообщается, что ответственные лица фермерских хозяйств незаконно подключили водяные насосы к общественной электросети в коммерческих целях без каких-либо документов и израсходовали электроэнергию на сумму 213,3 миллиона сумов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 169 (Кража) Уголовного кодекса. Проводится расследование.